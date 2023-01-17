Atomic Heart на консолях будет работать в динамическом 4K при 60 FPS

Разработчики российской игры Atomic Heart ответили на вопрос пользователя о графических характеристиках предстоящего релиза на консолях — в Mundfish уверены, что игра будет работать в разрешении 4K и выдавать 60 FPS.

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В частности, такие показатели ждут владельцев PlayStation 5 и Xbox Series.

В подземных локациях — твёрдые 60 FPS и 4K, плюс динамическое разрешение. И по большей части 60 FPS и 4K в открытом мире.

Авторы Atomic Heart также отметили, что попытаются оптимизировать игру под Steam Deck, но пока не могут дать обещаний на этот счёт.