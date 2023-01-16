Игроки из России выиграли четыре награды на HLTV Awards Show 2022

Ночью с 14 на 15 января состоялась церемония награждения премии HLTV Awards Show 2022 от авторитетного портала HLTV.org, на которой были отмечены лучшие представители киберспортивного шутера Counter-Strike: Global Offensive по итогам прошлого сезона.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

Лучшим игроком в третий раз в своей карьере стал Александр s1mple Костылев из NAVI. Он же получил награду лучшему снайперу 2022 года.

Симпл в третий раз в карьере признан лучшим игроком года в CS:GO. Широ — третий.