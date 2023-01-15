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27 минут назад

Blizzard выпустит для Diablo 2: Resurrected и Diablo 3 новые сезоны

Чемпионат.com

Комьюнити-менеджер серии Diablo Адам «PezRadar» Флетчер обрадовал фанатов, заявив, что в середине февраля Diablo 2: Resurrected получит третий рейтинговый сезон, а свежее обновление на тестовый сервер Diablo 3 авторы «подвезут» уже в конце текущего января. Вероятно, 28-й сезон ролевого приключения 2012 года стартует в конце февраля.

Blizzard выпустит для Diablo 2: Resurrected и Diablo 3 новые сезоны
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Надеюсь, это внесёт немного больше ясности и поможет с выбором времени и расписанием для тех, кто хочет начать прохождение с самого начала.

Напомним — Diablo 4 выйдет 6 июня 2023 года на ПК и консолях. Игра не будет доступна для покупки в России. Blizzard заявила, что не знает, изменится ли ситуация к релизу игры, однако прямо сейчас корпорация официально приостановила свою деятельность в стране. Так что фанатам серии придётся воспользоваться различными гайдами по покупке и запуску игры, которые появятся ближе к релизу.

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