Симпл в третий раз в карьере признан лучшим игроком года в CS:GO

Авторитетный киберспортивный портал HLTV.org подвёл итоги года в соревновательном Counter-Strike: Global Offensive на специальном мероприятии HLTV Award Show 2022.
По итогам рейтинга первое место среди лучших игроков мира занял снайпер NAVI Александр s1mple Костылев. Это уже третья подобная награда в карьере киберспортсмена — ранее он занимал топ-1 в списке в 2018 и 2021 годах.
Вторую строчку занял француз Матье ZywOo Эрбо из Team Vitality, в тройку лучших также попал российский снайпер Cloud9 Дмитрий sh1ro Соколов. Это первый случай, когда игрок из России входит в топ-3 рейтинга от HLTV.
ТОП-20 игроков в CS:GO в 2022 году по версии HLTV:
1. Александр s1mple Костылев (NAVI, Украина);
2. Матье ZywOo Эрбо (Vitality, Франция);
3. Дмитрий sh1ro Соколов (Cloud9, Россия);
4. Сергей Ax1Le Рыхторов (Cloud9, Россия);
5. Никола NiKo Ковач (G2 Esports, Босния и Герцеговина).
6. Хельвийс broky Сауканц (FaZe Clan, Латвия);
7. Илья m0NESY Осипов (G2 Esports, Россия);
8. Робин ropz Коль (FaZe Clan, Эстония);
9. Кайке kscerato Керато (FURIA Esports, Бразилия);
10. Мартин stavn Лунд (Heroic, Дания);
11. Рассел Twistzz Ван Далкен (FaZe Clan, Канада);
12. Бенджамин blameF Бремер (Astralis, Дания);
13. Ховард rain Найгард (FaZe Clan, Норвегия);
14. Неманья huNter- Ковач (G2 Esports, Босния и Герцеговина);
15. Марэк YEKINDAR Галинскис (Liquid, Латвия);
16. Валерий b1t Ваховский (NAVI, Украина);
17. Давид frozen Чернянский (MOUZ, Словакия);
18. Лотан Spinx Гилади (Vitality, Израиль);
19. Юрий Yuurih Сантуш (FURIA, Бразилия);
20. Джами Jame Али (Virtus.pro, Россия).