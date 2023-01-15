Симпл в третий раз в карьере признан лучшим игроком года в CS:GO

Авторитетный киберспортивный портал HLTV.org подвёл итоги года в соревновательном Counter-Strike: Global Offensive на специальном мероприятии HLTV Award Show 2022.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По итогам рейтинга первое место среди лучших игроков мира занял снайпер NAVI Александр s1mple Костылев. Это уже третья подобная награда в карьере киберспортсмена — ранее он занимал топ-1 в списке в 2018 и 2021 годах.

Вторую строчку занял француз Матье ZywOo Эрбо из Team Vitality, в тройку лучших также попал российский снайпер Cloud9 Дмитрий sh1ro Соколов. Это первый случай, когда игрок из России входит в топ-3 рейтинга от HLTV.

ТОП-20 игроков в CS:GO в 2022 году по версии HLTV:

1. Александр s1mple Костылев (NAVI, Украина);

2. Матье ZywOo Эрбо (Vitality, Франция);

3. Дмитрий sh1ro Соколов (Cloud9, Россия);

4. Сергей Ax1Le Рыхторов (Cloud9, Россия);

5. Никола NiKo Ковач (G2 Esports, Босния и Герцеговина).

6. Хельвийс broky Сауканц (FaZe Clan, Латвия);

7. Илья m0NESY Осипов (G2 Esports, Россия);

8. Робин ropz Коль (FaZe Clan, Эстония);

9. Кайке kscerato Керато (FURIA Esports, Бразилия);

10. Мартин stavn Лунд (Heroic, Дания);

11. Рассел Twistzz Ван Далкен (FaZe Clan, Канада);

12. Бенджамин blameF Бремер (Astralis, Дания);

13. Ховард rain Найгард (FaZe Clan, Норвегия);

14. Неманья huNter- Ковач (G2 Esports, Босния и Герцеговина);

15. Марэк YEKINDAR Галинскис (Liquid, Латвия);

16. Валерий b1t Ваховский (NAVI, Украина);

17. Давид frozen Чернянский (MOUZ, Словакия);

18. Лотан Spinx Гилади (Vitality, Израиль);

19. Юрий Yuurih Сантуш (FURIA, Бразилия);