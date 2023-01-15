Свежее обновление Darkest Dungeon 2 улучшило систему отношений

Red Hook выпустила свежее обновление для мрачного рогалика Darkest Dungeon II с масштабной переработкой системы отношений между героями.
Разработчики постарались улучшить систему, сделав её более понятной. Игра будет лучше демонстрировать, какие именно действия расстраивают тех или иных героев. Саму шкалу отношений разбили на 5 делений, каждое из которых имеет свою пометку. А ещё сиквел добавили испытаний решительности из первой части.
Кроме того, теперь отношения будут формироваться только во время отдыха в таверне и длиться на протяжении следующего региона. Негативные отношения «проклинают» навыки героев, накладывая на них негативный эффект. Положительные отношения, напротив, «благословляют» навыки, делая их более мощными. Черты характера персонажей, влияющие на отношения и стресс, также стали более эффективными.
Вместе с этим разработчики добавили в Darkest Dungeon II несколько новых предметов, увеличили вместимость базового инвентаря, обновили выбор магазинов, почистили награды от разных безделушек и внесли ещё ряд дополнительных правок. Полный патчноут можно найти здесь.
В настоящее время Darkest Dungeon II находится в раннем доступе Epic Games Store. Её релиз должен состояться в феврале 2023 года.