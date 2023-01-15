Свежее обновление Darkest Dungeon 2 улучшило систему отношений

Red Hook выпустила свежее обновление для мрачного рогалика Darkest Dungeon II с масштабной переработкой системы отношений между героями.

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Разработчики постарались улучшить систему, сделав её более понятной. Игра будет лучше демонстрировать, какие именно действия расстраивают тех или иных героев. Саму шкалу отношений разбили на 5 делений, каждое из которых имеет свою пометку. А ещё сиквел добавили испытаний решительности из первой части.

Кроме того, теперь отношения будут формироваться только во время отдыха в таверне и длиться на протяжении следующего региона. Негативные отношения «проклинают» навыки героев, накладывая на них негативный эффект. Положительные отношения, напротив, «благословляют» навыки, делая их более мощными. Черты характера персонажей, влияющие на отношения и стресс, также стали более эффективными.

Вместе с этим разработчики добавили в Darkest Dungeon II несколько новых предметов, увеличили вместимость базового инвентаря, обновили выбор магазинов, почистили награды от разных безделушек и внесли ещё ряд дополнительных правок. Полный патчноут можно найти здесь.