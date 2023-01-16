Назван бюджет Hitman 3

IO Interactive в ближайшее время выпустит режим Freelancer Mode для Hitman 3 и опубликует сборник из трёх частей Hitman World of Assassination. В годовом отчете за 2021/2022 финансовый год, закончившийся 31 марта, компания сообщила о больших успехах.

Как выяснил DarkDetective на форуме Install Base, Hitman 3 превзошла ожидания в течение первого года. В Twitter сообщалось, что бюджет составил около 155 миллионов датских крон (примерно 22,5 миллиона долларов), и игра продолжала хорошо продаваться во второй год благодаря релизам в Steam и Game Pass. Выручка оказалась выше ожидаемой благодаря сделке с Game Pass, а также минимальной гарантии и бонусу за производительность.