Назван бюджет Hitman 3

IO Interactive в ближайшее время выпустит режим Freelancer Mode для Hitman 3 и опубликует сборник из трёх частей Hitman World of Assassination. В годовом отчете за 2021/2022 финансовый год, закончившийся 31 марта, компания сообщила о больших успехах.
Как выяснил DarkDetective на форуме Install Base, Hitman 3 превзошла ожидания в течение первого года. В Twitter сообщалось, что бюджет составил около 155 миллионов датских крон (примерно 22,5 миллиона долларов), и игра продолжала хорошо продаваться во второй год благодаря релизам в Steam и Game Pass. Выручка оказалась выше ожидаемой благодаря сделке с Game Pass, а также минимальной гарантии и бонусу за производительность.
Ожидается, что доход в 2023 финансовом году составит 65,5-72,8 миллиона долларов, а прибыль до налогообложения - 36,4-43,6 миллиона долларов. Руководство IO Interactive ожидает снижения доходов и прибыли в 2024 и 2025 финансовых годах из-за отсутствия релизов.
Hitman World of Assassin и Freelancer выйдут 26 января 2023 года.