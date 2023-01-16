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3 часа назад

Назван бюджет Hitman 3

Inc-Newsиещё 1

IO Interactive в ближайшее время выпустит режим Freelancer Mode для Hitman 3 и опубликует сборник из трёх частей Hitman World of Assassination. В годовом отчете за 2021/2022 финансовый год, закончившийся 31 марта, компания сообщила о больших успехах.

Назван бюджет Hitman 3
Фото: Inc-NewsInc-News

Как выяснил DarkDetective на форуме Install Base, Hitman 3 превзошла ожидания в течение первого года. В Twitter сообщалось, что бюджет составил около 155 миллионов датских крон (примерно 22,5 миллиона долларов), и игра продолжала хорошо продаваться во второй год благодаря релизам в Steam и Game Pass. Выручка оказалась выше ожидаемой благодаря сделке с Game Pass, а также минимальной гарантии и бонусу за производительность.

Ожидается, что доход в 2023 финансовом году составит 65,5-72,8 миллиона долларов, а прибыль до налогообложения - 36,4-43,6 миллиона долларов. Руководство IO Interactive ожидает снижения доходов и прибыли в 2024 и 2025 финансовых годах из-за отсутствия релизов.

Hitman World of Assassin и Freelancer выйдут 26 января 2023 года.

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