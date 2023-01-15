AMD нашла в своих процессорах 31 уязвимость

AMD сообщила, что в её процессорах, в том числе линеек Ryzen и EPYC, обнаружена 31 новая уязвимость.

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Сообщается, что компания разработала множество мер по смягчению последствий для незащищённых процессоров. AMD также объявила о добавлении нескольких вариантов AGESA через обновление.

Из-за характера уязвимости обновления AGESA были доставлены OEM-производителям, и сроки выпуска исправления будут зависеть от каждого поставщика. Для потребителей было бы разумно посетить официальный веб-сайт поставщика, чтобы узнать, есть ли обновление.