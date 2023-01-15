Авторы Lost Ark по ошибке забанили давно не игравших пользователей

Ранее на этой неделе мы рассказывали о том, как Lost Ark потеряла две трети активных игроков в Steam после блокировки ботов. В итоге среднее число одновременных пользователей, играющих в популярную корейскую MMORPG, сократилось с 300 тыс до 100 тыс.
Несмотря на заявление SmileGate о том, что бан получали именно боты, блокировка, похоже, коснулась и тех, кто занимается торговлей за реальные деньги. Кроме того, о банах начали сообщать и другие пользователи, в частности, те, кто давно не заходил в игру.
Недовольные игроки отправились занижать рейтинг Lost Ark в Steam. В настоящее время у проекта всего 33% положительных обзоров из 3,878, а статус последних отзывов сменился на «в основном негативные». Пользователи искренне не понимают, почему разработчики банят их просто за то, что они не играют в их проект.
Amazon Games отреагировала на волну негодования, признав выдачу несправедливых банов. По словам компании, ошибка уже была определена, и сейчас разработчики занимаются исправлением ситуации. Баны игроков, обратившихся в службу поддержки, должны отменить быстрее.