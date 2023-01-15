Авторы Lost Ark по ошибке забанили давно не игравших пользователей

Ранее на этой неделе мы рассказывали о том, как Lost Ark потеряла две трети активных игроков в Steam после блокировки ботов. В итоге среднее число одновременных пользователей, играющих в популярную корейскую MMORPG, сократилось с 300 тыс до 100 тыс.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Несмотря на заявление SmileGate о том, что бан получали именно боты, блокировка, похоже, коснулась и тех, кто занимается торговлей за реальные деньги. Кроме того, о банах начали сообщать и другие пользователи, в частности, те, кто давно не заходил в игру.

Недовольные игроки отправились занижать рейтинг Lost Ark в Steam. В настоящее время у проекта всего 33% положительных обзоров из 3,878, а статус последних отзывов сменился на «в основном негативные». Пользователи искренне не понимают, почему разработчики банят их просто за то, что они не играют в их проект.