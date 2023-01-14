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53 минуты назад

Продажи Callisto Protocol не оправдали ожиданий создателей

Игромания.ру

Космический хоррор Callisto Protocol чуть ли не с момента анонса значился в списке самых ожидаемых игр, неудивительно, что аналитики и создатели много ожидали от релиза. Как сообщает южнокорейское агентство K-Odyssey, компания Krafton рассчитывала на совокупные продажи в пять миллионов копий.

Продажи Callisto Protocol не оправдали ожиданий создателей
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как мы уже знаем, эти надежды не оправдались. Учитывая текущий рейтинг, игре будет непросто добраться до цифры в два миллиона совокупных продаж. При этом, как значится в финансовом отчёте компании, на разработку Callisto Protocol ушло 196 миллиардов вон (около 162 миллионов долларов) за три года.

Ряд финансовых аналитиков уже снизил целевую оценку акций Krafton и пересмотрел прогнозы операционной прибыли компании. Если ранее финансисты пророчили ей доходы от продаж Callisto Protocol в 813 миллиардов вон (около 657 тысяч долларов), то теперь речь идёт о прибыли в 500 тысяч. А ожидаемый тираж игры снизился с 4 миллионов до 2,1 миллиона.

Обзор The Callisto Protocol. Совсем не мёртвый космосCallisto Protocol вышла в конце 2022 года и столкнулась с резкой критикой. В Steam она получила смешанные отзывы, а средний балл на Metacritic не превысил 70 баллов. Игра получила «почётное» место в списке проектов с худшей оптимизацией.

Krafton планирует поддерживать Callisto Protocol как минимум до лета 2023 года. В ближайшее время собираются добавить игровые режимы и косметику, а на лето запланирован выход платного сюжетного дополнения. Однако игроки настроены скептически, а работа над улучшениями ещё сильнее повысит бюджет хоррора.Точные сведения о продажах Callisto Protocol мы сможем узнать в финансовом отчёте Krafton за четвёртый квартал 2022 года. Его должны опубликовать в следующем месяце.

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