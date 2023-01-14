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25 минут назад

Ubisoft не отменяла Beyond Good and Evil 2

Игромания.руиещё 1

Пару дней назад Ubisoft объявила об отмене трёх неанонсированных проектов и очередном переносе даты релиза многострадального пиратского боевика Skull and Bones. Ещё раньше компания остановила разработку Splinter Cell VR и Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline. Это практика заставила задуматься о судьбе остальных игр.

Ubisoft не отменяла Beyond Good and Evil 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как сообщил сайт PCGamesN, по крайней мере одна из ожидаемых игр Ubisoft пока что в безопасности. Представители компании подтвердили, что разработка Beyond Good and Evil 2 продолжается, и команда усердно работает, чтобы выполнить свои амбициозные цели. Хотя слухи говорят о том, что игра всё ещё находится на ранней стадии разработки.

Продолжение культового приключения недавно было признано главным игровым долгостроем: ранее это «почётное» звание носила Duke Nukem Forever. Впервые об игре объявили в 2008 году, и до сих пор нет никакой информации о сроках её премьеры. За это время разработку покинул создатель Beyond Good and Evil Мишель Ансель, а сам проект, по слухам, был под угрозой закрытия.СМИ: Beyond Good & Evil 2 чуть не отменили в начале 2019 года. В каком аду делали игру?

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