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17 минут назад

Ozon назвал два самых продаваемых бандла для Xbox и PlayStation

Игромания.ру

В 2022 году самым популярным бандлом для Xbox Series S стала продажа консоли с играми Rocket League и Fortnite. Что же касается PlayStation, то россияне чаще всего покупали PS5 вместе с «Человеком-пауком». Об этом специалисты Ozon рассказали в комментарии «Игромании»

Ozon назвал два самых продаваемых бандла для Xbox и PlayStation
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Также в пресс-службе считают, что в наступившем 2023 году ожидается повышенный спрос на бандлы «игровые консоли с играми». Предполагается, что в текущих условиях это станет отличным способом для геймеров использовать приставку сразу из коробки.

Отметим, что ранее сообщалось, что в 2022 году россияне стали больше покупать игр для консолей на дисках. Количество примерно в два раза больше, чем в 2021 году на все платформы. При этом дисковые игры для PlayStation россияне покупают в семь раз чаще, чем для Xbox.

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