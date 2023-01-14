Ozon назвал два самых продаваемых бандла для Xbox и PlayStation

В 2022 году самым популярным бандлом для Xbox Series S стала продажа консоли с играми Rocket League и Fortnite. Что же касается PlayStation, то россияне чаще всего покупали PS5 вместе с «Человеком-пауком». Об этом специалисты Ozon рассказали в комментарии «Игромании»

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Также в пресс-службе считают, что в наступившем 2023 году ожидается повышенный спрос на бандлы «игровые консоли с играми». Предполагается, что в текущих условиях это станет отличным способом для геймеров использовать приставку сразу из коробки.