В Steam изменились даты релиза Starfield и Hogwarts Legacy

Пользователи Steam заметили, что изменились даты релиза у ряда игр. К примеру, на странице Starfield вместо 2023 года теперь значится «Скоро выйдет». Эта же пометка появилась у Hogwarts Legacy, тогда как ранее там стояло 10 февраля. У Silksong ранее стояло TBA, теперь эту пометку «расшифровали»: ещё не объявлено.
Впрочем, бить тревогу пока что рано. Эти изменения, скорее всего, связаны с новыми правилами Steam. Как мы помним, разработчикам запретили использовать шутки, собственные тексты и другие неканонические версии представления дат.
Valve предупреждала, чтобы до 1 января 2023 года все студии и компании выбрали один из вариантов формата. А у тех, кто забыл это сделать, эта строка автоматически меняется на вариант «Скоро выйдет». Скорее всего, именно это и произошло с рядом грядущих проектов. Теперь разработчикам предстоит внести правки на страницах своих игр.