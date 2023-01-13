В Steam изменились даты релиза Starfield и Hogwarts Legacy

Пользователи Steam заметили, что изменились даты релиза у ряда игр. К примеру, на странице Starfield вместо 2023 года теперь значится «Скоро выйдет». Эта же пометка появилась у Hogwarts Legacy, тогда как ранее там стояло 10 февраля. У Silksong ранее стояло TBA, теперь эту пометку «расшифровали»: ещё не объявлено.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Впрочем, бить тревогу пока что рано. Эти изменения, скорее всего, связаны с новыми правилами Steam. Как мы помним, разработчикам запретили использовать шутки, собственные тексты и другие неканонические версии представления дат.