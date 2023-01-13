К стратегии Old World выпустят «религиозный» набор The Sacred and the Profane

Студия Mohawk Games и издательство Hooded Horse анонсировали новое расширение к стратегическому пошаговому симулятору Old World. Набор The Sacred and The Profane выходит 16 января и добавляет религиозный контент в истории древних империй.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игроков ждёт более 350 новых событий, начиная с бытовых суеверий и небольших ритуалов до появления мировых религий и борьбы за власть между ними. Возникнет религиозное духовенство с собственными миссиями и проектами, которое сможет бросить вызов государственному правлению.

У персонажей проявится более десятка новых черт характера, связанных с религией и духовными практиками. Уникальные черты приготовлены для представителей духовенства. А к числу городских проектов добавится десяток культовых сооружений.