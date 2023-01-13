В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
30 минут назад

К стратегии Old World выпустят «религиозный» набор The Sacred and the Profane

Игромания.ру

Студия Mohawk Games и издательство Hooded Horse анонсировали новое расширение к стратегическому пошаговому симулятору Old World. Набор The Sacred and The Profane выходит 16 января и добавляет религиозный контент в истории древних империй.

К стратегии Old World выпустят «религиозный» набор The Sacred and the Profane
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игроков ждёт более 350 новых событий, начиная с бытовых суеверий и небольших ритуалов до появления мировых религий и борьбы за власть между ними. Возникнет религиозное духовенство с собственными миссиями и проектами, которое сможет бросить вызов государственному правлению.

У персонажей проявится более десятка новых черт характера, связанных с религией и духовными практиками. Уникальные черты приготовлены для представителей духовенства. А к числу городских проектов добавится десяток культовых сооружений.

Игроки смогут познакомиться с новыми историческими фигурами, среди которых — греческая поэтесса Сапфо, александрийский философ Гипатия, христианский епископ Павел, основатель манихейства Мани, древнееврейский историк Иосиф Флавий и легендарный персидский алхимик Останес.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители