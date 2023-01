Патч 10 0 5 к World of Warcraft: Dragonflight выходит 24 января

До конца января Blizzard собирается выпустить контентные обновления как для текущей World of Warcraft: Dragonflight, так и для классической версии World of Warcraft: Wrath of the Lich King. Поклонников ванильной версии новый контент ждёт 19 января, а 24 января выйдет патч 10.0.5 к Dragonflight.