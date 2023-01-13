Патч 10 0 5 к World of Warcraft: Dragonflight выходит 24 января

До конца января Blizzard собирается выпустить контентные обновления как для текущей World of Warcraft: Dragonflight, так и для классической версии World of Warcraft: Wrath of the Lich King. Поклонников ванильной версии новый контент ждёт 19 января, а 24 января выйдет патч 10.0.5 к Dragonflight.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В Wrath Classic стартует шестой сезон, и с 19 января игроки смогут отправиться в Ульдуар на битву с Мимироном, Йогг-Сароном и Алгалоном Наблюдателем. Рейд рассчитан на 10 или 25 игроков. А в рейдовом подземелье «Склеп Аркавона» в оспариваемой зоне крепости Ледяных Оков 23 января появляется новый босс, Эмалон Страж Бури.

Самым крупным нововведением обновления Dragonflight станет Торговая лавка. Это новый способ раздобыть косметические предметы, петов, маунты и снаряжение для трансмогификации, и он не потребует траты реальных денег.

Совершать покупки нам предстоит за валюту, добываемую в ежемесячных миссиях. Помимо этого, раз в месяц мы сможем забрать 500 единиц валюты в особом сундучке рядом с Торговой лавкой. Работать лавки в Огриммаре и Штормграде начнут 1 февраля.

На Драконьих островах с 25 января начнёт действовать Катализатор вдохновения. Игроки смогут превратить один из своих предметов снаряжения в сетовый. Поначалу заряды Катализатора будут восстанавливаться раз в неделю.

В игру вернутся Изначальные шторма и начнётся новое особое событие: «Ярость бури». Каждые пять часов будут открываться порталы, из которых появятся могучие чудовища. Добывая в боях Сущность бури, можно будет обменять их на нового питомца и маунта или же расходники для выживания.