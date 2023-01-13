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1 час назад

Ритмический экшен Rhythm Sprout выходит 1 февраля

Игромания.ру

Норвежская студия Surt, состоящая из двух разработчиков и одного композитора, объявила дату релиза своей дебютной игры. Rhythm Sprout: Sick Beats & Bad Sweets выходит на РС и консолях 1 февраля.

Ритмический экшен Rhythm Sprout выходит 1 февраля
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игроков ждёт абсурдное приключение с оригинальной музыкой и сложным игровым процессом. Наш герой — отборный Лучок, который спасает овощных жителей, сражаясь со злодеями на уникальных уровнях.

Каждому из уровней посвящена особая музыкальная тема, следование ритму которой необходимо для победы. Любители сложных испытаний могут ускорить музыку, а собирая модификаторы, можно будет открыть уровень с ремиксом. С игровым процессом и возможностями различных режимов позволит познакомиться бесплатная демоверсия, доступная в Steam и на Xbox.

За издание Rhythm Sprout отвечает компания tinyBuild.

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