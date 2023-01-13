В консольных версиях Human: Fall Flat появился уровень «Миниатюра»

В ноябре 2022 года студия No Brakes Games и издательство Curve Games выпустили на РС новый бесплатный уровень для безумного платформера Human: Fall Flat. А теперь уровень «Миниатюра» появился на консолях Xbox и PlayStation.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Особенность уровня — в смещении размеров. Все персонажи, попадающие на «Миниатюру», становятся крохотными, и путешествие по саду оказывается опасным приключением. К счастью, игроки могут использовать игрушечные машинки и воздушные шары.

Премьера Human: Fall Flat состоялась в 2016 году, игра вышла на РС, консолях и мобильных устройствах. Разработчики ещё в 2021 году сообщали, что её тираж превысил 30 миллионов. И сейчас в игре — 22 уровня.