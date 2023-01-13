Авторы Pathfinder выпустят свою открытую лицензию для конкуренции с D&D

Издательство Paizo, выпускающее аналог настольной RPG Dungeons & Dragons под названием Pathfinder, объявило о создании собственной открытой лицензии, позволяющей авторам разнообразного контента создавать сопроводительные материалы без уплаты отчислений.
По словам представителей компании, лицензия, получившая название Open RPG Creative License (сокращённо — ORC), не будет привязываться к какой-либо конкретной системе правил и позволит любым издательствам использовать её для создания приключений, сеттингов и другого контента без необходимости платить отчисления.
Несмотря на то, что инициатором её создания стала Paizo, руководить всеми процессами будет юридическая фирма Azora Law, которая занимается вопросами интеллектуальной собственности самой Paizo, а также ряда других издательств настольных ролевых игр. Никто из причастных к лицензии не будет получать никакой выгоды, а все финансовые издержки на оплату юридических услуг компании Paizo берёт на себя.При этом лицензия создаётся таким образом, чтобы на неё не могли повлиять никакие бизнес-процессы в связанных с ней компаниях — смена руководства, покупка или поглощение фирм не приведёт к изменению или отмене каких-либо положений лицензии.
Сами инициаторы называют эту лицензию «неотзываемой», таким образом говоря, что никто не сможет ограничивать право творцов создавать контент для любых настольных игр, заявивших о поддержке ORC.
Когда работа над всеми аспектами лицензии подойдёт к концу, Paizo планирует перевести Starfinder и вторую редакцию Pathfinder на её рельсы, отказавшись от OGL и сотрудничества с правообладателем Dungeons & Dragons в лице Wizards of the Coast.О своём участии и поддержке новой открытой лицензии уже объявили издательства Kobold Press, Chaosium, Green Ronin, Legendary Games и Rogue Genius Games, однако Paizo ожидает, что в ближайшее время перечень участников будет расширен ещё несколькими компаниями.
Напомним, что скандал вокруг так называемой открытой лицензии Dungeons & Dragons разгорелся из-за утёкшего в сеть черновика свежей ревизии документа версии 1.1, согласно которому все положения оригинальной лицензии 1.0(а) будут отменены.Правообладатель в лице Wizards of the Coast хочет извлекать прибыль из сопроводительных материалов и приключений, написанных для популярной настольной RPG сторонними авторами. Отчисления в пользу издателя должны составить 25% от суммы, превышающей 750 тысяч долларов ежегодного заработка на продуктах, в основе которых лежит открытая лицензия, позволяющая создавать продукты, совместимые с Dungeons & Dragons.
После появления информации об этом издательства начали массово пересматривать свои бизнес-модели, а кое-кто даже решил запустить собственный аналог D&D.