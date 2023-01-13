В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

The International 2023 по Dota 2 может пройти в Сиэтле

Чемпионат.com

Портал «Игромания» со ссылкой на собственные источники назвал место проведения главного турнира по Dota 2 — The International 12. По данным издания, следующий чемпионат мира по «Доте« пройдёт в Сиэтле, США.

The International 2023 по Dota 2 может пройти в Сиэтле
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Американский город уже принимал The International — шесть раз подряд, с 2012 по 2017 годы. Позднее турнир переехал из Штатов и проходил в Канаде, Китае и Румынии. Официально Valve не объявляла, где состоится следующее первенство мира по Dota 2.

Чемпионат мира The International по Dota 2 проходит ежегодно в конце лета или осенью. Призовой фонд турнира составляет $ 1,6 млн плюс 25% с продаж тематических внутриигровых предметов — так, в ноябре 2021 года он составил рекордные для киберспорта $ 40 млн.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители