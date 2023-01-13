The International 2023 по Dota 2 может пройти в Сиэтле

Портал «Игромания» со ссылкой на собственные источники назвал место проведения главного турнира по Dota 2 — The International 12. По данным издания, следующий чемпионат мира по «Доте« пройдёт в Сиэтле, США.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Американский город уже принимал The International — шесть раз подряд, с 2012 по 2017 годы. Позднее турнир переехал из Штатов и проходил в Канаде, Китае и Румынии. Официально Valve не объявляла, где состоится следующее первенство мира по Dota 2.