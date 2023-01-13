Магазин игр GOG лишился важной функции для связи со Steam

Цифровой магазин, принадлежащий компании CD Projekt S.A., отказывается от функции Connect. Она позволяла пользователям синхронизировать свои библиотеки в Steam и GOG, получив в последней дополнительные копии некоторых игр.

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Первым информацию о тихой приостановке действия программы сообщили пользователи Reddit, а журналисты издания PC Gamer связались с представителями GOG, подтвердив эти данные.