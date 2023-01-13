Fortnite может получить кроссовер с мультсериалом «Гриффины»

Сразу два надёжных инсайдера GMatrixGames и FN_Assist сообщили о том, что Epic Games продолжает работать над косметикой под кодовым названием FrenchFry. Примечательно, что именно такое название было у слитых текстур, которые якобы доказывали готовящийся кроссовер с «Гриффинами» ещё в 2021 году. Правда, через какое-то время текстуры были удалены, а один из авторов утечек, объявил, что всё это было шуткой компании.