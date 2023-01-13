Fortnite может получить кроссовер с мультсериалом «Гриффины»

Похоже, что Fortnite может наконец получить кроссовер с популярным мультсериалом «Гриффины» (Family Guy).
Сразу два надёжных инсайдера GMatrixGames и FN_Assist сообщили о том, что Epic Games продолжает работать над косметикой под кодовым названием FrenchFry. Примечательно, что именно такое название было у слитых текстур, которые якобы доказывали готовящийся кроссовер с «Гриффинами» ещё в 2021 году. Правда, через какое-то время текстуры были удалены, а один из авторов утечек, объявил, что всё это было шуткой компании.
Если верить GMatrixGames и FN_Assist, то Epic Games не оставила идею добавить кого-нибудь из Гриффинов в Fortnite. Сообщается, что в работе находится мужской скин со следующим ID: CID_TBD_Athena_Commando_M_FrenchFry. Инсайдеры предполагают, что это может быть Питер Гриффин.