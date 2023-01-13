У российских игроков забирают Kerbal Space Program после раздачи в EGS

На прошлой неделе в Epic Games Store проходила раздача дополнения Shadow Tactics — Aiko's Choice и Kerbal Space Program. И если первый проект всё ещё находится в библиотеках российских пользователей, то второй начал оттуда пропадать.

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Дело в том, что издательство Private Division сделало Kerbal Space Program недоступной для покупки в российском регионе EGS. Похоже, что по этой причине Epic Games начала забирать игру и рассылать на почту пользователей соответствующее уведомление о рефанде — возвращении 0 рублей.