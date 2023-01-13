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39 минут назад

У российских игроков забирают Kerbal Space Program после недавней раздачи в EGS

Игромания.ру

На прошлой неделе в Epic Games Store проходила раздача дополнения Shadow Tactics — Aiko's Choice и Kerbal Space Program. И если первый проект всё ещё находится в библиотеках российских пользователей, то второй начал оттуда пропадать.

У российских игроков забирают Kerbal Space Program после раздачи в EGS
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Дело в том, что издательство Private Division сделало Kerbal Space Program недоступной для покупки в российском регионе EGS. Похоже, что по этой причине Epic Games начала забирать игру и рассылать на почту пользователей соответствующее уведомление о рефанде — возвращении 0 рублей.

Напомним, что до 19 января в Epic Games Store можно забрать сразу три игры: командную First Class Trouble про смертоносное ИИ, ролевой киберпанк-детектив Gamedec - Definitive Edition и экшен Divine Knockout. После начнётся раздача приключения Epistory - Typing Chronicles.

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