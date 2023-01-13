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21 минуту назад

В Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» на консолях будет 60 FPS

Чемпионат.com

12 января разработчики Hogwarts Legacy, большой ролевой игры по вселенной «Гарри Поттера», опубликовали системные требования проекта. Оказалось, что для него понадобится довольно мощный ПК, при этом на консолях, кажется, всё будет куда лучше.

В Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» на консолях будет 60 FPS
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Издательство Portkey Games заявило, что на приставках текущего поколения у Hogwarts Legacy будет два режима: качество и производительность. Первый ориентирован на повышенное разрешение и 30 FPS, тогда как второй поддерживает куда более приятные для геймеров 60 кадров в секунду — причём, он будет работать даже на более слабой Xbox Series S.

Для наполненной экшеном игры это отличная новость: например, недавняя Gotham Knights от всё тех же Warner Bros. вышла на консолях лишь с режимом в 30 FPS. Как именно разработчики Hogwarts Legacy справились с оптимизацией, мы узнаем уже 10 февраля. Затем 4 апреля игра доберётся на PS4 и Xbox One, а 25 июля — на Nintendo Switch.

Игры,Гарри Поттер,
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