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34 минуты назад

Блогерша Pokimane описала будущее с ИИ-стримерами фразой "это очень страшно"

Газета.Ru

На одном из своих последних стримов популярная блогерша Имане «Pokimane» Анис выразила свое мнение по поводу появления создателей контента на основе искусственного интеллекта. По мнению Анис, чьи слова цитирует портал Dexerto, такое развитие технологий ее «пугает».

"Это очень страшно" - топовая блогерша описала будущее Twitch
Фото: Газета.ру Газета.ру

«Что, если однажды у нас появятся стримеры на базе [чат-бота] ChatGPT?.. Это искусственный интеллект, и это очень странно. Если честно, мне страшно от того, что с этой штукой можно вести беседы», — заявила стримерша.

По ее словам, уже сейчас на Twitch и аналогичных площадках есть виртуальные стримеры, чья внешность сгенерирована программой. В будущем же могут появиться ИИ-стримеры, характер которых также будет создан при помощи нейросетей.

«Скорее всего, если такого стримера создать прямо сейчас, то он не будет очень продвинутым, но в будущем все может измениться, и это очень страшно», — заключила Pokimane.

В начале января стало известно о появлении на Twitch Neuro-Sama — нейросети, которая вела разговорные стримы и играла в Minecraft, отвечая на вопросы из чата. Впоследствии канал Neuro-Sama заблокировали за «разжигание ненависти на платформе». На данный момент неизвестно, какое именно высказывание искусственного интеллекта привело к бану.

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