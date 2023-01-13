Игровой движок VK хотят портировать на PS5 и Xbox Series

Не так давно появилась новость о том, что к концу 2025 года VK планирует создать свой игровой движок. Примерно тогда же на нём хотят выпустить и первую игру, а разработку собираются начать в январе этого года.
Теперь же появились новые подробности этого движка. По данным издания «ТАСС», которое получило доступ к дорожной карте проекта, VK планирует портировать движок на консольные платформы PlayStation 5 и Xbox Series. Сделать это хотят в период с октября 2023 по июль 2024 года, когда компания разработает продвинутый редактор скриптов. Кроме того, запланирован порт движка и на операционные системы iOS и Android.
Поэтапный план разработки проекта выглядит следующим образом:
Отечественный кроссплатформенный игровой движок на базе открытого кода «должен стать аналогом зарубежным Unity и Unreal Engine 2». В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко подчеркнули, что «точные сроки разработки проекта, а также объём финансирования и полный перечень возможностей решений будут определены».