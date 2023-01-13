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18 минут назад

Игровой движок VK хотят портировать на PS5, Xbox Series и мобильные платформы

Игромания.руиещё 1

Не так давно появилась новость о том, что к концу 2025 года VK планирует создать свой игровой движок. Примерно тогда же на нём хотят выпустить и первую игру, а разработку собираются начать в январе этого года.

Игровой движок VK хотят портировать на PS5 и Xbox Series
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Теперь же появились новые подробности этого движка. По данным издания «ТАСС», которое получило доступ к дорожной карте проекта, VK планирует портировать движок на консольные платформы PlayStation 5 и Xbox Series. Сделать это хотят в период с октября 2023 по июль 2024 года, когда компания разработает продвинутый редактор скриптов. Кроме того, запланирован порт движка и на операционные системы iOS и Android.

Поэтапный план разработки проекта выглядит следующим образом:

  • с января по октябрь 2023 года — разработка базового редактора для создания игр на движке, а также прототипов визуализатора для В2В-сегмента и первой референсной игры;
  • с октября 2023 по июль 2024 — разработка продвинутого редактора скриптов и портирование движка на PlayStation и Xbox Series;
  • с июля 2024 по апрель 2025 года — доработка полнофункционального редактора для создания игр;
  • до конца 2025 года — релиз первой референсной игры на движке и порт движка на мобильные платформы.

Отечественный кроссплатформенный игровой движок на базе открытого кода «должен стать аналогом зарубежным Unity и Unreal Engine 2». В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко подчеркнули, что «точные сроки разработки проекта, а также объём финансирования и полный перечень возможностей решений будут определены».

Игры,Дмитрий Чернышенко,
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