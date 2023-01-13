В GTA Online появился фургон с оружием и рельсовая пушка

В GTA Online добавили новую особенность — торговца оружием в фургоне, который продаёт высококачественный нелегальный товар.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ассортимент магазина пополняется каждую неделю, а среди предложений можно обнаружить рельсовую пушку и другие «стволы». Кроме того, пользователи могут приобрести броню с патронами. При этом для покупки оружия в фургоне не обязательно нужно иметь соответствующий ранг, а часть ассортимента продаётся со скидкой — из-за нелегального формата сделки.

Фургон не будет оставаться на одном и том же месте — владельца могут арестовать за его «тёмные делишки», поэтому заинтересованному игроку придётся разыскивать его в разных локациях.

Небольшое обновление, судя по комментариям к ролику на YouTube, не вызвало у пользователей большого восторга. Один из игроков отметил, что среди показанного в видео оружия нет никаких новинок — к примеру, рельсовую пушку явно взяли из сюжетного режима и даже не поменяли для неё звуки и анимации.