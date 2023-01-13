В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

В новой прошивке для PS5 добавят поддержку Discord и облачных игр

Чемпионат.com

По данным авторитетного журналиста Тома Хендерсона, следующее крупное обновление для PS5 под версией 7.0 выйдет 8 марта 2023 года. Главным нововведением станет полноценная поддержка сервиса Discord, которую анонсировали ещё весной позапрошлого года. Публичное тестирование новой прошивки для PS5 должно начаться в ближайшие дни.

В PS5 добавят пару долгожданных функций
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Кроме того, в патче 7.0 появится возможность запускать игры на PS5 через технологию стриминга без загрузки данных на консоль. Функция будет доступна только подписчикам PS Plus Premium, который работает далеко не во всех странах.

Ранее Sony выпустила небольшое обновление для PS5, которое повысило стабильность системы и добавило поддержку геймпада DualSense Edge. Он поступит в продажу в конце января.

Игры,Том Хендерсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители