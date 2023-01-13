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1 час назад

В геймерских роутерах Asus RT-AX82U нашли три уязвимости, одна критическая

Anti-Malware.ru

Исследователи из Cisco Talos опубликовали технические детали трёх опасных уязвимостей, затрагивающих маршрутизаторы для геймеров — Asus RT-AX82U. Эксплуатация этих брешей позволяет обойти аутентификацию и получить полный административный доступ к устройству.

В игровых роутерах Asus нашли три уязвимости, одна критическая
Фото: ASUSASUS

Самая опасная уязвимость получила 9 баллов по шкале CVSS и идентификатор CVE-2022-35401. Специально созданный HTTP-запрос позволяет злоумышленнику получить доступ к роутеру.

По словам Talos, проблема кроется в функциональности, отвечающей за удалённое администрирование. Чтобы воспользоваться этими возможностями, владелец маршрутизатора должен активировать WAN-доступ серверу HTTPS, а затем сгенерировать код доступа, позволяющий связать роутер с Amazon Alexa или IFTTT.

Полученный токен позволяет удалённому веб-сайту подключиться к конечной точке на устройстве и подтвердить, что код был получен в течение двух минут после генерации и он совпадает с токеном в NVRAM роутера.

В Talos обнаружили, что алгоритм генерации токена уязвим к брутфорс-атакам, поскольку маршрутизатор поддерживает лишь 255 возможных кодов. Механизм вычисления времени создания токена тоже содержал проблемы: он опирался на время непрерывной работы устройства.

Ещё две уязвимости — CVE-2022-38105 и CVE-2022-38393 — получили высокую степень опасности и затрагивают функциональность, отвечающую за настройку mesh-сети. Первая брешь позволяет атакующему отправить специально созданные пакеты, что запустит череду ошибок “out-of-bounds“ и приведёт к утечке ряда данных вроде адреса стека потоков.

Эксплуатация CVE-2022-38393 также подразумевает использование специально созданных пакетов и приводит к DoS. Все три уязвимости содержатся в версии прошивки 3.0.0.4.386_49674-ge182230. Пользователям рекомендуют установить последнюю версию прошивки, в которой баги устранены.

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