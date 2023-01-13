Lenovo выпустит игровой компьютер Legion c уникальной RTX 4070 Ti

Lenovo анонсировала обновлённый игровой компьютер линейки Legion. По словам производителя, в нём будет использоваться кастомная версия топовой видеокарты NVIDIA RTX 4070 Ti.

Сообщается, что данная модификация адаптера разработана с уникальным трехслотовым решением охлаждения, включающим три 90-мм вентилятора и камеру производительности.

Помимо этого, обновлённая серия Legion также будет оснащена фирменной ARGB-подсветкой HALO, добавляющей эстетики видеокарте. Необычную новинку получат как минимум модели Legion Blade 9000K 2023 и Blade 7000K 2023.

Помимо новой видеокарты, системники получат процессоры Intel Raptor Lake (Core i7 или Core i9), до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельный накопитель ёмкостью до 2 ТБ.