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53 минуты назад

Lenovo выпустит игровой компьютер Legion c уникальным доработанным RTX 4070 Ti

Ferra.ru

Lenovo анонсировала обновлённый игровой компьютер линейки Legion. По словам производителя, в нём будет использоваться кастомная версия топовой видеокарты NVIDIA RTX 4070 Ti.

Lenovo выпустит игровой компьютер Legion c уникальной RTX 4070 Ti
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что данная модификация адаптера разработана с уникальным трехслотовым решением охлаждения, включающим три 90-мм вентилятора и камеру производительности.

Помимо этого, обновлённая серия Legion также будет оснащена фирменной ARGB-подсветкой HALO, добавляющей эстетики видеокарте. Необычную новинку получат как минимум модели Legion Blade 9000K 2023 и Blade 7000K 2023.

Помимо новой видеокарты, системники получат процессоры Intel Raptor Lake (Core i7 или Core i9), до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельный накопитель ёмкостью до 2 ТБ.

К сожалению, в Lenovo заявили, что не планируют продавать кастомные видеокарты RTX 4070 Ti Legion как отдельный продукт.

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