Создатели Genshin Impact выпустили тизер «Бесконечные страдания»

Создатели Genshin Impact из miHoYo (HoYoverse) опубликовала свежий тизер под названием «Бесконечные страдания». Фанаты уже признались, что хотели бы видеть больше таких роликов, в которых разные персонажи взаимодействуют друг с другом.
Давным-давно в гавани Ли Юэ мельком видели тень.
Одинокая тень стремительно пролетела, скрывшись среди небесных фонарей.
У всех бедствий мира есть имена. Этому бедствию тысячи лет, его не предупредить, от него нет избавления.
И в редких проблесках, что так скоротечны, гаснет едва зародившаяся надежда.
Напомним, что 18 января Genshin Impact получит свежее обновление 3.4 «Ночная гармония струн», которое добавит в игру двух новых персонажей, временный режим «Священного призыва семерых», а также новые приключения и задания в пустыне Хадрамавет.
А в настоящее время в Genshin Impact проходит браузерное событие нового персонажа Аль-Хайтама с внутриигровыми наградами.