Создатели Genshin Impact выпустили тизер «Бесконечные страдания»

Давным-давно в гавани Ли Юэ мельком видели тень.



Одинокая тень стремительно пролетела, скрывшись среди небесных фонарей.



У всех бедствий мира есть имена. Этому бедствию тысячи лет, его не предупредить, от него нет избавления.



И в редких проблесках, что так скоротечны, гаснет едва зародившаяся надежда.