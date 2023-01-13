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1 час назад

Создатели Genshin Impact выпустили свежий тизер «Бесконечные страдания»

Игромания.ру

Создатели Genshin Impact из miHoYo (HoYoverse) опубликовала свежий тизер под названием «Бесконечные страдания». Фанаты уже признались, что хотели бы видеть больше таких роликов, в которых разные персонажи взаимодействуют друг с другом.

Создатели Genshin Impact выпустили тизер «Бесконечные страдания»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Давным-давно в гавани Ли Юэ мельком видели тень.

Одинокая тень стремительно пролетела, скрывшись среди небесных фонарей.

У всех бедствий мира есть имена. Этому бедствию тысячи лет, его не предупредить, от него нет избавления.

И в редких проблесках, что так скоротечны, гаснет едва зародившаяся надежда.

Напомним, что 18 января Genshin Impact получит свежее обновление 3.4 «Ночная гармония струн», которое добавит в игру двух новых персонажей, временный режим «Священного призыва семерых», а также новые приключения и задания в пустыне Хадрамавет.

А в настоящее время в Genshin Impact проходит браузерное событие нового персонажа Аль-Хайтама с внутриигровыми наградами.

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