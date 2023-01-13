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1 час назад

Не только Sony: Google и NVIDIA обеспокоились покупкой Microsoft создателей Call of Duty и Warcraft

Ferra.ru

Издание Bloomberg выяснило, что Google и NVIDIA, наравне с Sony, выразили обеспокоенность Федеральной торговой комиссии (FTC) в связи со сделкой по приобретению компанией Microsoft игрового издателя Activision Blizzard за 69 млрд долларов.

Google и NVIDIA обеспокоились покупкой Microsoft создателей Call of Duty
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что если приобретение всё же состоится, это даст Microsoft несправедливое преимущество на рынках облачных вычислений, подписки и мобильных игр.

При этом отмечается, что та же NVIDIA в целом не возражает против покупки Activision Blizzard. Но в компании подчёркивают важность равного доступа к игровым проектам.

Напомним, что ранее FTC заявляла о намерении подасть иск в суд, чтобы заблокировать попытку приобретения Microsoft. Регулятор опасается, что сделка нанесёт ущерб конкуренции на рынке игровых консолей за счёт эксклюзивности некоторых тайтлов Activision Blizzard. Планируется, что судебное разбирательство по иску состоится уже в августе 2023 года.

Игры,Google,Microsoft,
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