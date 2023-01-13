Google и NVIDIA и обеспокоились покупкой Microsoft создателей Call of Duty

Издание Bloomberg выяснило, что Google и NVIDIA, наравне с Sony, выразили обеспокоенность Федеральной торговой комиссии (FTC) в связи со сделкой по приобретению компанией Microsoft игрового издателя Activision Blizzard за 69 млрд долларов.

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Сообщается, что если приобретение всё же состоится, это даст Microsoft несправедливое преимущество на рынках облачных вычислений, подписки и мобильных игр.

При этом отмечается, что та же NVIDIA в целом не возражает против покупки Activision Blizzard. Но в компании подчёркивают важность равного доступа к игровым проектам.