Локации Hogwarts Legacy сравнили с другими играми по «Гарри Поттеру»

Уже совсем скоро выйдет долгожданная Hogwarts Legacy. Чтобы скоротать время ожидания, фанаты создают по игре различные ролики. Одно из интересных видео вышло на канале Game Gears. Его автор сравнил локации Hogwarts Legacy с другими играми по «Гарри Поттеру».

В ролике можно увидеть почти все ключевые локации франшизы, включая комнаты самого Хогвартса и его близлежащие территории. Само собой, в Hogwarts Legacy все локации сделаны более детализированно и интересно, чем в других тайтлах про Гарри Поттера.

Hogwarts Legacy — ролевой экшен во вселенной «Гарри Поттера», действие которого развернётся задолго до истории мальчика, который выжил.