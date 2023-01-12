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22 минуты назад

BetBoom начала с победы выступление на DPC для Восточной Европы

Игромания.ру

В поединках первого дивизиона Dota Pro Circuit для Восточной Европы BetBoom и HellRaisers добыли очередные победы.BetBoom одолела Virtus.pro. Это первый поединок для BB в рамках турнира. В следующей встрече HellRaisers добыла вторую победу — в этот раз сдалась One Move, для которой это был стартовый поединок.

BetBoom начала с победы выступление на DPC для Восточной Европы
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В следующих матчах Spirit сыграет с One Move, BetBoom сразится с HellRaisers, а Virtus.pro — с Darkside. Поединки пройдут 14 января. 13 января в Dota Pro Circuit для Восточной Европы будет перерыв.Напомним, с 8 по 29 января коллективы из Восточной Европы определяют тройку лучших, которая отправится на мейджор в Перу. Также команды разыграют призовой фонд размером в $500 тыс и рейтинговые очки.

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