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17 минут назад

В VK Play выйдет онлайн-шутер в стиле Call of Duty под названием Battle Teams 2

Cq.ru

Каталог онлайн-площадки VK Play скоро пополнится еще одной новинкой — условно-бесплатным шутером Battle Teams 2. Все желающие могут оставить заявку на участие в тестировании, первый этап которого пройдет с 17 по 21 января.

В VK Play выйдет онлайн-шутер в стиле Call of Duty
Фото: Cq.ruCq.ru

В качестве сеттинга для игры разработчики выбрали альтернативный мир будущего, в котором игроков ждет множество PvP-режимов, атмосферных карт, ярких персонажей, а также внушительный арсенал оружия с широкими возможностями кастомизации.

Игрокам предстоит принять участие как в динамичных командных боях, так и в масштабных сражениях в жанре «королевская битва».

У всех оставивших заявку игроков есть шанс попасть как на один из этапов тестирования, так и на все запланированные, даты которых будут объявлены позднее. Позже в этом году состоится старт открытого бета-тестирования, вместе с которым шутер станет доступен для всех игроков.

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