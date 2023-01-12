В VK Play выйдет онлайн-шутер в стиле Call of Duty

Каталог онлайн-площадки VK Play скоро пополнится еще одной новинкой — условно-бесплатным шутером Battle Teams 2. Все желающие могут оставить заявку на участие в тестировании, первый этап которого пройдет с 17 по 21 января.
В качестве сеттинга для игры разработчики выбрали альтернативный мир будущего, в котором игроков ждет множество PvP-режимов, атмосферных карт, ярких персонажей, а также внушительный арсенал оружия с широкими возможностями кастомизации.
Игрокам предстоит принять участие как в динамичных командных боях, так и в масштабных сражениях в жанре «королевская битва».
У всех оставивших заявку игроков есть шанс попасть как на один из этапов тестирования, так и на все запланированные, даты которых будут объявлены позднее. Позже в этом году состоится старт открытого бета-тестирования, вместе с которым шутер станет доступен для всех игроков.