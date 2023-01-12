Фанат «Кровостока» делает игру по треку «Белый Ягуар»

Один из поклонников группы «Кровосток» задался целью создать игру про российскую хип-хоп группу. Тайтл напоминает примитивный экшен в духе GTA.

Фото: Cq.ru Cq.ru

В качестве основы энтузиаст взял трек группы под названием «Белый Ягуар».

Основной упор сделан на перестрелки в небольших помещениях. У главного героя есть солидный арсенал, а камеру можно настроить как от первого, так и от третьего лица.

Помимо стычек, разработчик воссоздал гонку на том самом Ягуаре. На карте можно найти гаражный кооператив и, вероятно, небольшую часть городка.