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21 минуту назад

Фанат «Кровостока» делает игру по треку «Белый Ягуар»

Cq.ru

Один из поклонников группы «Кровосток» задался целью создать игру про российскую хип-хоп группу. Тайтл напоминает примитивный экшен в духе GTA.

Фанат «Кровостока» делает игру по треку «Белый Ягуар»
Фото: Cq.ruCq.ru

В качестве основы энтузиаст взял трек группы под названием «Белый Ягуар».

Основной упор сделан на перестрелки в небольших помещениях. У главного героя есть солидный арсенал, а камеру можно настроить как от первого, так и от третьего лица.

Помимо стычек, разработчик воссоздал гонку на том самом Ягуаре. На карте можно найти гаражный кооператив и, вероятно, небольшую часть городка.

Фанат даже выпустил играбельный билд. Его можно скачать с Google Disk.

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