Assassin's Creed Mirage делают для фанатов оригинальных Assassin's Creed

Творческий директор грядущей Assassin's Creed Mirage Стефан Будон признался, что это камерное приключение создаётся в том числе с подачи фанатов серии. Многие из них любят масштабные Assassin's Creed Origins, Odyssey и Valhalla. Но многие поклонники от них устали — и они стали просить Ubisoft вернуть цикл к корням.

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Разработчики услышали просьбы аудитории и решили пойти ей навстречу.

Фанаты серии изъявили желание получить историю, которая была бы сфокусированна на основных принципах первых выпусков Assassin's Creed — по масштабам они были более «интимными» играми. Этот запрос нашёл отклик у нас, разработчиков. И он стал отправной точкой проекта.

События Assassin's Creed Mirage развернутся в 852 году в Багдаде, где 17-летний Басим промышляет мелким воровством. За ним следит мастер-ассасин Рошан, которая в сложной ситуации решает спасти умелого воришку и забирает его в ещё строящуюся крепость Аламут для обучения мастерству Незримых. Басим разделяет идеологию братства о свободе.