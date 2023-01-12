Konami анонсировала третий сезон для провальной eFootball

Кроме того, во время мировых дерби в eFootball 2023 станут доступны усиленные версии футболистов того или иного клуба. За них можно будет сыграть в режиме Derby day против других пользователей. Также в игре появятся еженедельные соревнования-испытания, посвящённые основным европейским лигам. В них пользователи смогут играть друг с другом, используя команды, полностью состоящие из игроков представленных регионов.