Сервера Overwatch 2 испытывают серьезные проблемы

Доступ к Overwatch 2 в ближайшее время может быть осложнён из-за новых неприятностей, связанных с серверами.

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По неизвестной причине в игре наблюдались проблемы с аутентификацией, что приводит к невозможности залогиниться в игре. Более удачливые пользователи столкнулись лишь с замедлением процесса входа в Overwatch 2, однако некоторые игроки вынуждены часами стоять в очереди, чтобы получить возможность поиграть.