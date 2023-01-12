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1 час назад

Сервера Overwatch 2 испытывают серьёзные проблемы

Игромания.ру

Доступ к Overwatch 2 в ближайшее время может быть осложнён из-за новых неприятностей, связанных с серверами.

Сервера Overwatch 2 испытывают серьезные проблемы
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По неизвестной причине в игре наблюдались проблемы с аутентификацией, что приводит к невозможности залогиниться в игре. Более удачливые пользователи столкнулись лишь с замедлением процесса входа в Overwatch 2, однако некоторые игроки вынуждены часами стоять в очереди, чтобы получить возможность поиграть.

Представители Blizzard уже сообщили, что разрешили ситуацию с невозможностью войти в игру и в курсе проблемы с очередями. Последнюю специалисты компании изучают с целью выявить причину неисправности, однако точные сроки восстановления полного доступа к игре разработчики не называют.

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