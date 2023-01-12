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1 час назад

Новый состав Virtus.pro проиграл BetBoom в первом матче на Dota Pro Circuit

Чемпионат.comиещё 1

Ростер Virtus.pro по Dota 2 уступил в дебютной встрече профессиональной лиги Dota Pro Circuit 2023 для команд Восточной Европы. Матч против BetBoom Team завершился со счётом 0:2.

Новый состав Virtus.pro проиграл BetBoom в первом матче на Dota Pro Circuit
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Коллектив Олега sayuw Каленбета на обеих картах смотрелся ощутимо слабее и почти не имел шансов на победу. В итоге звёздная пятёрка с TORONTOTOKYO и Nightfall одержала уверенную победу.

Обе команды проведут свои следующие матчи в рамках DPC 2023 послезавтра, 14 января. BetBoom Team сыграет против HellRaisers, а Virtus.pro предстоит встреча с One Move.

Матчи Dota Pro Circuit 2023 для команд Восточной Европы проходят с 9 по 29 января в формате онлайн. Восемь сильнейший русскоязычных коллективов по Dota 2 разыгрывают призовой фонд в размере $ 205 тыс. и путёвку на глобальный мэйджор-турнир в Перу.

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