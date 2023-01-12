В феврале прошлого года Lost Ark стала второй самой популярной игрой в Steam по пиковому онлайну. Менее чем за 24 часа она достигла отметки в 1,325 млн одновременных пользователей.Но после недавней блокировки ботов Lost Ark потеряла две трети игроков. Теперь среднее число одновременных пользователей, играющих в популярную корейскую MMORPG, сократилось с 300 тыс до 100 тыс.
SmileGate заверила, что бан получили именно боты, на учётные записи которых игроки Lost Ark жаловались почти год. При этом некоторые пользователи Reddit утверждают, что волна блокировки коснулась и тех, кто занимается торговлей за реальные деньги. Сообщается, что одни RMT-торговцы получили бан на 1 месяц за 100 тыс золота, а другие — бан на 10 месяцев за 1 млн золота. Гильдии ожидают, что баны за RMT станут более строгими и частыми.
Разработчики из Smilegate рассказали, что используют «новую и очень эффективную тактику для выявления и удаления ботов из игры». Компания продолжит выдавать баны и намеревается задействовать для этого новые методы.
Сами игроки Lost Ark уже празднуют зачистку любимой MMORPG и отмечают, что «города стали казаться более живыми без ботов».