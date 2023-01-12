В феврале прошлого года Lost Ark стала второй самой популярной игрой в Steam по пиковому онлайну. Менее чем за 24 часа она достигла отметки в 1,325 млн одновременных пользователей.Но после недавней блокировки ботов Lost Ark потеряла две трети игроков. Теперь среднее число одновременных пользователей, играющих в популярную корейскую MMORPG, сократилось с 300 тыс до 100 тыс.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

SmileGate заверила, что бан получили именно боты, на учётные записи которых игроки Lost Ark жаловались почти год. При этом некоторые пользователи Reddit утверждают, что волна блокировки коснулась и тех, кто занимается торговлей за реальные деньги. Сообщается, что одни RMT-торговцы получили бан на 1 месяц за 100 тыс золота, а другие — бан на 10 месяцев за 1 млн золота. Гильдии ожидают, что баны за RMT станут более строгими и частыми.

Разработчики из Smilegate рассказали, что используют «новую и очень эффективную тактику для выявления и удаления ботов из игры». Компания продолжит выдавать баны и намеревается задействовать для этого новые методы.