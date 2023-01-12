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24 минуты назад

FromSoftware выпустила свежий патч для PC-версии Dark Souls 3

Игромания.ру

FromSoftware выпустила новый патч для PC-версии Dark Souls 3, размер которого составил 9 Мб. Steam должен начать его автоматическую загрузку при следующем запуске клиента.

FromSoftware выпустила свежий патч для PC-версии Dark Souls 3
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики не раскрыли полное описание патча, но уточнили, что он содержит различные технические исправления и устраняет некоторые проблемы с вылетами.

Напомним, что в январе прошлого года серверы игр FromSoftware отключали из-за эксплойта, позволяющего запускать вредоносный код с целью получения доступа к персональным данным геймеров. Серверы Dark Souls 3 восстановили спустя 6 месяцев, в прошлом августе, но уже в сентябре их снова отключали. Похоже, что в настоящее время они работают.

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