FromSoftware выпустила свежий патч для PC-версии Dark Souls 3

Разработчики не раскрыли полное описание патча, но уточнили, что он содержит различные технические исправления и устраняет некоторые проблемы с вылетами.

Напомним, что в январе прошлого года серверы игр FromSoftware отключали из-за эксплойта, позволяющего запускать вредоносный код с целью получения доступа к персональным данным геймеров. Серверы Dark Souls 3 восстановили спустя 6 месяцев, в прошлом августе, но уже в сентябре их снова отключали. Похоже, что в настоящее время они работают.