Акции Ubisoft рухнули после новостей о проблемах компании

Вчера появились грустные новости, касательно судьбы Ubisoft. У компании всё настолько плохо, что она отменила разработку трёх неанонсированных игр, отметила плохие продажи своих свежих проектов и перенесла пиратский экшен Skull & Bones.

На фоне этих новостей акции компании рухнули на 20%. Примечательно, что падение акций наблюдается у Ubisoft последние два года. Вероятно, если компания не предпримет меры, то ситуация лучше не станет.