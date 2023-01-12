В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

Activision Blizzard не хочет признавать профсоюз Proletariat

Игромания.ру

Студия Proletariat, известная по магической ММО Spellbreak и работе над World of Warcraft, решила организовать профсоюз. Но в этом Activision Blizzard не согласилась пойти ей навстречу. Компания, летом 2022 года купившая студию, отказывается признавать объединение, пока не пройдёт голосование в Национальном управлении по трудовым отношениям.

Activision Blizzard не хочет признавать профсоюз Proletariat
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Профсоюзное объединение сотрудников Proletariat станет третьим в рамках Activision Blizzard, если его удастся официально оформить. Как мы помним, первым камнем стала студия тестировщиков Raven Software, которой пришлось пережить угрозу роспуска и долгое противостояние с руководством компании. Затем по её стопам пошла Blizzard Albany.

Хотя большинство сотрудников Proletariat подписали профсоюзные карты, Activision Blizzard требует проведения открытого голосования в федеральном агентстве NLRB. С этим решением не согласен CWA, крупнейший профсоюз работников связи и СМИ. Отказ в анонимности организация расценивает как часть стратегии борьбы с профсоюзами, который Activision Blizzard применяла ранее в других случаях.

Активисты Proletariat подали заявку в Национальный совет по трудовым отношениям о проведении анонимного голосования за открытие профсоюза. Исход пока что неясен.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители