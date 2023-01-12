Activision Blizzard не хочет признавать профсоюз Proletariat

Студия Proletariat, известная по магической ММО Spellbreak и работе над World of Warcraft, решила организовать профсоюз. Но в этом Activision Blizzard не согласилась пойти ей навстречу. Компания, летом 2022 года купившая студию, отказывается признавать объединение, пока не пройдёт голосование в Национальном управлении по трудовым отношениям.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Профсоюзное объединение сотрудников Proletariat станет третьим в рамках Activision Blizzard, если его удастся официально оформить. Как мы помним, первым камнем стала студия тестировщиков Raven Software, которой пришлось пережить угрозу роспуска и долгое противостояние с руководством компании. Затем по её стопам пошла Blizzard Albany.

Хотя большинство сотрудников Proletariat подписали профсоюзные карты, Activision Blizzard требует проведения открытого голосования в федеральном агентстве NLRB. С этим решением не согласен CWA, крупнейший профсоюз работников связи и СМИ. Отказ в анонимности организация расценивает как часть стратегии борьбы с профсоюзами, который Activision Blizzard применяла ранее в других случаях.