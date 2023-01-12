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59 минут назад

На создание одной машины для Gran Turismo 7 уходит до 270 дней

Игромания.ру

Серия Gran Turismo знаменита вниманием к деталям и скрупулёзным подходом в проработке автомобилей и симуляции, однако мало кто может представить, как много времени занимает работа над одной-единственной машиной.

Сколько дней уходит на создание одной машины для Gran Turismo 7
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам генерального директора Polyphony Digital и продюсера серии Кадзунори Ямаути, при работе над Gran Turismo 7 создание финальной версии одного автомобиля со всеми его особенностями занимает до 270 дней.

Ямаути отмечает, что при текущем размере команды и налаженном процессе производства разработчикам удаётся создавать с нуля порядка 60 машин. Он также заявил, что знает о желании некоторых фанатов увидеть в седьмой части серии определённые культовые автомобили, такие как Mitsubishi Lancer Evolution 4, однако Polyphony Digital не сможет удовлетворить все подобные запросы. Ямаути просит поклонников отнестись к разработчикам с пониманием, если их любимые машины не получат виртуального воплощения.

Ранее студия отпраздновала 25-летие культовой гоночной франшизы, отметив, что игры серии разошлись тиражом в 90 миллионов копий. Авторы также подчеркнули, что никаких планов по выпуску Gran Turismo 7 на PC у них нет. В настоящий момент ведутся работы над экранизацией серии, первые кадры которой можно оценить в небольшом тизере.

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