Сколько дней уходит на создание одной машины для Gran Turismo 7

Серия Gran Turismo знаменита вниманием к деталям и скрупулёзным подходом в проработке автомобилей и симуляции, однако мало кто может представить, как много времени занимает работа над одной-единственной машиной.

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По словам генерального директора Polyphony Digital и продюсера серии Кадзунори Ямаути, при работе над Gran Turismo 7 создание финальной версии одного автомобиля со всеми его особенностями занимает до 270 дней.

Ямаути отмечает, что при текущем размере команды и налаженном процессе производства разработчикам удаётся создавать с нуля порядка 60 машин. Он также заявил, что знает о желании некоторых фанатов увидеть в седьмой части серии определённые культовые автомобили, такие как Mitsubishi Lancer Evolution 4, однако Polyphony Digital не сможет удовлетворить все подобные запросы. Ямаути просит поклонников отнестись к разработчикам с пониманием, если их любимые машины не получат виртуального воплощения.