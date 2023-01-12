Глава Amazon Games Studios покинул студию

Как сообщает журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер, ветеран игровой индустрии Джон Смедли покидает пост руководителя игрового подразделения Amazon.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Смедли возглавлял Amazon Game Studios в течение шести лет, приложив руку к ряду игр, ни одна из которых не добралась до релиза. Информацию о своей отставке Джон сообщил сотрудникам 11 января в письме, разосланном на корпоративную электронную почту.

«После долгого обдумывания я решил, что пришло время приложить руку к чему-то новому».

Джон Смедли

Вместе с тем стало известно имя его преемника — им стал Эндрю Сайтс, в течение двух лет занимавший пост главного продюсера по издательской деятельности Amazon Game Studios.