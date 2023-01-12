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1 час назад

Глава Amazon Games Studios покинул пост после шести лет работы

Игромания.ру

Как сообщает журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер, ветеран игровой индустрии Джон Смедли покидает пост руководителя игрового подразделения Amazon.

Глава Amazon Games Studios покинул студию
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Смедли возглавлял Amazon Game Studios в течение шести лет, приложив руку к ряду игр, ни одна из которых не добралась до релиза. Информацию о своей отставке Джон сообщил сотрудникам 11 января в письме, разосланном на корпоративную электронную почту.

«После долгого обдумывания я решил, что пришло время приложить руку к чему-то новому».
Джон Смедли

Вместе с тем стало известно имя его преемника — им стал Эндрю Сайтс, в течение двух лет занимавший пост главного продюсера по издательской деятельности Amazon Game Studios.

Джон Смедли работает в игровой индустрии более 30 лет, большую часть своей карьеры отдав Sony Online Entertainment, в которой работал над MMORPG. Его портфолио включает дилогию EverQuest и Star Wars Galaxies.

Игры,Amazon,
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