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1 час назад

Слух: над дополнением для Cyberpunk 2077 работает звезда фильмов для взрослых

Чемпионат.comиещё 1

Польская порноактриса Банни Марти в своём «Твиттере» опубликовала новую фотографию. На ней девушка одета в костюм для захвата движений, а на фоне — логотип игры «Ведьмак 3» на доске с заметками. Под фото Банни написала, что сегодня она «божья коровка».

Слух: над дополнением для Cyberpunk 2077 работает порноактриса
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Видимо, девушка намекает, что CD Projekt RED наняла её для захвата движений в новой игре. Ранее стало известно, что знаменитая польская студия уже работает над новым приключением по вселенной «Ведьмак», а также над игрой под кодовым названием Hadar. Вероятно, Банни Марти могли привлечь для одного из этих проектов. Или нанять её для работы над грядущим дополнением для Cyberpunk 2077.

CD Projekt RED пока не прокомментировала публикацию порноактрисы.

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Представители CD Projekt RED осенью прошлого года заявили, что они начали работать над Hadar ещё в 2021 году. По их словам, на разработку проекта нет какого-либо влияния со стороны — это авторская ролевая игра.

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