Шестой патч для FIFA 23 усилил защитников и исправил баги

EA Sports выпустила шестой патч для FIFA 23. В этот раз авторы сфокусировались на многочисленных ошибках геймплея футсима. Так, защитники теперь не замедляют движение при попытке догнать пас вразрез верхом, а их отборы стали куда реже приводить к отскоку мяча к другим нападающим. Кроме того, арбитры теперь куда более адекватно ставят нарушение при подкатах: ранее фол могли зафиксировать даже при чистой игре в мяч.