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1 час назад

Даже с медленным интернетом — в Steam добавят новый способ загрузки игр

Cq.ru

Создатель портала SteamDB Павел Джундик выяснил, что Valve планирует добавить в Steam функцию скачивания игр между устройствами, которые подключены к одной локальной сети.

В Steam добавят новый способ загрузки игр
Фото: Cq.ruCq.ru

Это позволит быстрее загружать файлы, что станет хорошим решением для владельцев медленного или нестабильного интернет-соединения. Если говорить проще, то скачивать игры и обновления можно будет с другого ПК, ноутбука или Steam Deck, которые подключены к той же локальной сети. Минуя этап расшифровки данных, скорость скачивания должна повыситься.

Впервые об этой функции Джундик упоминал еще в октябре прошлого года. Видимо, вскоре Valve действительно реализует планы. Заглавное фото: steamuserimages-a.akamaihd

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