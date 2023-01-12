В Steam добавят новый способ загрузки игр

Создатель портала SteamDB Павел Джундик выяснил, что Valve планирует добавить в Steam функцию скачивания игр между устройствами, которые подключены к одной локальной сети.

Это позволит быстрее загружать файлы, что станет хорошим решением для владельцев медленного или нестабильного интернет-соединения. Если говорить проще, то скачивать игры и обновления можно будет с другого ПК, ноутбука или Steam Deck, которые подключены к той же локальной сети. Минуя этап расшифровки данных, скорость скачивания должна повыситься.