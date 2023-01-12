Sayonara Wild Hearts не попадёт в PS Plus в январе

11 января Sony опубликовала список игр, которые совсем скоро попадут в обновленную подписку PS Plus. Среди проектов значился Sayonara Wild Hearts — гоночная аркада от Annapurna Interactive. Однако спустя несколько часов компания объявила, что произошла ошибка, и игра всё же не попадёт в ближайший каталог.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Sayonara Wild Hearts была ошибочно анонсирована как часть январского обновления для каталога PlayStation Plus.

Таким образом, 17 января в PS Plus Extra попадут 9 игр, включая Back 4 Blood, Devil May Cry 5: Special Edition и Life is Strange. В PS Plus Deluxe и Premium же добавят Syphon Filter 3, Star Wars Demolition и Hot Shots Golf 2.