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1 час назад

Слух: некоторые новые герои Genshin Impact происходят из Мондштадта

Игромания.ру

Инсайдер Mero, известный своими утечками по Genshin Impact, поделился изображением с новыми персонажами и любопытным намёком. Похоже, что не все представленные герои происходят из нового региона Фонтейн — некоторые происходят из Мондштадта, одного из основных регионов игры.

Опубликованы изображения новых персонажей Genshin Impact
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В настоящее время оригинальный пост инсайдера уже удалён, но пользователи Reddit успели его сохранить. Фанаты предполагают, что персонажами из Мондштадта могут стать все пять персонажей слева или только две героини — с яблоком и с розовыми волосами.

Игромания.ру

Напомним, что 18 января Genshin Impact получит свежее обновление 3.4 «Ночная гармония струн», которое добавит в игру двух новых персонажей, временный режим «Священного призыва семерых», а также новые приключения и задания в пустыне Хадрамавет.

Сегодня разработчики опубликовали тизер одного из новых героев, 5-звёздочного дендро-героя по имени Аль-Хайтам.

Аль-Хайтам никогда не считал, что обращение к записям, составленным на всех языках, даст понимание мира.Но это не мешало ему размышлять, ведь молчаливый архив вовсе не конец в поисках истины, а один из ключей, порождающий сомнения.

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