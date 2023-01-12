Опубликованы изображения новых персонажей Genshin Impact

Инсайдер Mero, известный своими утечками по Genshin Impact, поделился изображением с новыми персонажами и любопытным намёком. Похоже, что не все представленные герои происходят из нового региона Фонтейн — некоторые происходят из Мондштадта, одного из основных регионов игры.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В настоящее время оригинальный пост инсайдера уже удалён, но пользователи Reddit успели его сохранить. Фанаты предполагают, что персонажами из Мондштадта могут стать все пять персонажей слева или только две героини — с яблоком и с розовыми волосами.

Игромания.ру

Напомним, что 18 января Genshin Impact получит свежее обновление 3.4 «Ночная гармония струн», которое добавит в игру двух новых персонажей, временный режим «Священного призыва семерых», а также новые приключения и задания в пустыне Хадрамавет.

Сегодня разработчики опубликовали тизер одного из новых героев, 5-звёздочного дендро-героя по имени Аль-Хайтам.